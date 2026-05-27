Roma ha deciso di chiudere il centro Informagiovani, un servizio pubblico e gratuito di orientamento. La decisione potrebbe portare allo smantellamento definitivo di questa struttura. La chiusura è stata annunciata senza indicare una data precisa, ma si teme che il servizio non venga più riattivato. La struttura offriva supporto e informazioni a giovani in cerca di opportunità, ma ora rischia di essere persa.

Cosa: Il possibile smantellamento definitivo del servizio pubblico e gratuito di orientamento “Informagiovani”.. Dove e Quando: Roma, presso l’area del Mattatoio a Testaccio (La Pelanda). La chiusura è paventata per il 1° giugno 2026.. Perché: Per una riorganizzazione amministrativa che trasferirebbe il personale alle biblioteche, sostituendo il contatto umano con servizi digitali e intelligenza artificiale, sollevando forti preoccupazioni sociali.. Nel cuore di uno dei quartieri più storici e vivaci della Capitale, un presidio fondamentale per le nuove generazioni rischia di scomparire per sempre. Il complesso del Mattatoio a Testaccio, da anni fulcro di rigenerazione urbana e fermento culturale, potrebbe presto perdere il suo storico servizio “Informagiovani”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Informagiovani a rischio: Roma chiude il centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Info Day del Centro per l’impiego all’Informagiovani: la data e i dettagliIl Centro per l’impiego organizza un Info Day presso l’Informagiovani, pensato per fornire supporto e indicazioni a chi è alla ricerca di...

Roma, la rassegna WOMEN si chiude con “Equilibrio precario”: lavoro e discriminazioni al centro del finaleA Roma si conclude la rassegna WOMEN, dedicata ai temi femminili, con lo spettacolo “Equilibrio precario”.

Si parla di: Roma, a rischio di chiusura Informagiovani: studenti calabresi privi di un importante servizio.

Roma, a rischio di chiusura Informagiovani: studenti calabresi privi di un importante servizioDal 1 giugno potrebbe chiudere a Roma, dopo 30 anni di onorato servizio, il Servizio pubblico e gratuito di orientamento Informagiovani, ubicato all’interno dell’area del Mattatoio a Testaccio. Una ... strettoweb.com

Roma, chiude l’Informagiovani: protestano gli studenti della CampaniaDopo 30 anni di onorato servizio, potrebbe chiudere il Servizio pubblico e gratuito di orientamento Informagiovani di Roma, ubicato all’interno dell’area ... napolivillage.com