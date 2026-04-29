Info Day del Centro per l’impiego all’Informagiovani | la data e i dettagli

Il Centro per l’impiego organizza un Info Day presso l’Informagiovani, pensato per fornire supporto e indicazioni a chi è alla ricerca di un’occupazione o deve inserirsi nel mercato del lavoro. L’evento si terrà in una data specifica e prevede incontri con operatori specializzati, distribuzione di materiali informativi e momenti di confronto diretto. L’obiettivo è offrire ai partecipanti strumenti utili per orientarsi nel mondo del lavoro.

Un evento per dare orientamento e informazioni a chi cerca lavoro o deve inserirsi nel mercato occupazionale. Si terrà giovedì 30 aprile alle 16 nella sede di Informagiovani in via Ilaria Alpi 40 l'incontro con il Centro per l’impiego di Pescara, promosso nell’ambito delle attività di supporto.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Operatore a bordo dei traghetti: recruiting day presso il Centro per l'impiegoBRINDISI – Un colloquio diretto, la possibilità concreta di essere selezionati e iniziare un’esperienza professionale a bordo dei traghetti. Si cercano professionisti della ristorazione: al centro per l'impiego di Ravenna il recruiting dayIl Centro per l'impiego di Ravenna, in collaborazione con l'agenzia per il lavoro Winner Mestieri sedi di Ravenna e Faenza, organizza un recruiting... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Europe Direct Trieste – Centro Eurodesk del Comune di Trieste celebra la Settimana europea della gioventù; Competenze per il Futuro; Il Lions Day fa breccia nel cuore dei cittadini nel centro storico di Biella; Dal 5 maggio OPEN CIVICA - Open day per istituti e corsi del mese di…. Ieri, insieme a Informagiovani Firenze, abbiamo partecipato all'Open Day del Servizio Nuove Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze Camera di Commercio di Firenze È stata una bella occasione per incontrare tanti giovani e aspiranti imprendit - facebook.com facebook