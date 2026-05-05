A Roma si conclude la rassegna WOMEN, dedicata ai temi femminili, con lo spettacolo “Equilibrio precario”. La rappresentazione si concentra sulle difficoltà legate al mondo del lavoro, affrontando questioni di disuguaglianza e discriminazione. L’evento finale richiama l’attenzione sull’attuale fragilità delle condizioni lavorative e sulle sfide che molte donne affrontano quotidianamente nel contesto professionale.

Larassegna WOMENarriva al suo appuntamento conclusivo e lo fa mettendo al centro uno dei temi più urgenti del presente: il lavoro, con le sue fragilità e le sue disuguaglianze. Il gran finale, intitolato“Equilibrio precario – Fragilità e resilienza”, andrà in scena l’8 e 9 maggio alle ore 19 e il 10 maggio alle 16.30 al Teatrocittà di Roma, chiudendo un percorso che nelle scorse settimane ha coinvolto un pubblico sempre più ampio. Non si tratta solo di uno spettacolo teatrale, ma di un evento articolato che intreccia linguaggi diversi. Il tema delle discriminazioni, in particolare di genere, viene affrontato attraverso testimonianze, arte visiva e performance, con l’obiettivo di restituire la complessità di una realtà lavorativa spesso instabile e segnata da disuguaglianze ancora profonde.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, la rassegna WOMEN si chiude con “Equilibrio precario”: lavoro e discriminazioni al centro del finale

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