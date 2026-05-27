In Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trento, sette persone su dieci sono preoccupate per l’impatto dell’inflazione sul loro tenore di vita. La crescita dei prezzi continua a influenzare l’opinione pubblica in queste aree, rendendo la questione uno dei temi più sentiti.

La corsa dei prezzi si conferma come uno dei terreni più sensibili per l’opinione pubblica di Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia autonoma di Trento. Secondo i dati analizzati da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, il 70% degli intervistati si dice molto (50%) o moltissimo (20%) d’accordo con l’affermazione: “L’aumento dei prezzi mi fa molta paura: temo seriamente che io e la mia famiglia non riusciremo più a mantenere un tenore di vita dignitoso”. D’altra parte, sono i dati definitivi sull’inflazione pubblicati recentemente dall’Istat relativi al mese di aprile 2026 a fotografare la sua netta risalita (+3%) su base annua. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Inflazione, a Nordest 7 su 10 temono per il loro tenore di vita. L'analisi

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