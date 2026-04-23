Sondaggio | 6 italiani su 10 temono la carenza di carburante

Secondo un recente sondaggio, sei italiani su dieci temono una possibile mancanza di carburante nei prossimi mesi. La preoccupazione cresce tra la popolazione in un clima di tensioni internazionali legate alla crisi energetica. Le tensioni geopolitiche e i conflitti in Medio Oriente sono al centro delle discussioni, influenzando i mercati energetici e alimentando l’incertezza tra i cittadini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Crescono le preoccupazioni legate alla crisi energetica. Le tensioni geopolitiche a livello internazionale e i conflitti in corso in Medio Oriente stanno generando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con effetti che potrebbero riflettersi anche sull’Italia. In questo contesto, aumenta il livello di allarme tra i cittadini, soprattutto per le possibili conseguenze sul costo della vita. I principali timori degli italiani. Secondo un’indagine condotta da Eurometra, emerge chiaramente come la popolazione italiana sia fortemente preoccupata per una possibile crisi energetica prolungata. Il dato più significativo riguarda i beni alimentari: l’84% degli intervistati teme un forte aumento dei prezzi, con punte che arrivano all’88% nel Nord-Est.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sondaggio: 6 italiani su 10 temono la carenza di carburante Notizie correlate Sondaggio, 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzinaLe tensioni geopolitiche internazionali e le guerre in corso in Medio Oriente stanno alimentando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con... “In Francia una stazione di servizio su 5 ha carenza di carburante”, l’annuncio del governo. Ecco perchéQuasi una distributore di carburante su cinque in Francia ha registrato una carenza di uno o più carburanti dopo il lungo fine settimana di Pasqua. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran; Sondaggio, 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzina; Sondaggio, la guerra in Iran cambia i piani degli italiani: ferie a rischio e mete più vicino a casa. Ecco i dati; Sondaggio SWG per il TGLA7 del 13 aprile: in leggero calo i tre principali partiti. Sondaggio, 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzinaLe tensioni geopolitiche internazionali e le guerre in corso in Medio Oriente stanno alimentando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con possibili ripercussioni dirette anche sull'Italia. ansa.it Sondaggi, torna la paura negli italiani: 6 su 10 temono un altro lockdownSecondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Raitre, il 57% degli intervistati ha dichiarato di temere un nuovo lockdown, il 29% invece ... affaritaliani.it Alle primarie, la segretaria del Pd batterebbe Giuseppe Conte (fino a non troppo tempo fa dato come favorito) e la sindaca di Genova Silvia Salis. Cosa dice il sondaggio Youtrend per SkyTg24: https://fanpa.ge/EERgd - facebook.com facebook Sei italiani su 10 temono di non trovare più benzina. Il sondaggio Eumetra: "I maggiori timori sono per i beni alimentari" #ANSA x.com