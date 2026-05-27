Inesattezze e dimenticanze | Savarino demolisce la versione di Di Mauro e blinda Alonge | Non è la ‘longa manus’ di nessuno

Notizia in breve

In un’intervista, Savarino ha criticato le ricostruzioni di Di Mauro sul caos nel Centrodestra alle amministrative di Agrigento. Ha affermato che le versioni riportate contengono inesattezze e dimenticanze. Savarino ha inoltre difeso la posizione di Alonge, negando che fosse una “longa manus” di qualcuno. Il focus è sui prossimi dieci giorni, mentre si analizzano i dettagli delle tensioni interne al fronte politico.