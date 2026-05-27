Inesattezze e dimenticanze | Savarino demolisce la versione di Di Mauro e blinda Alonge | Non è la ‘longa manus’ di nessuno
In un’intervista, Savarino ha criticato le ricostruzioni di Di Mauro sul caos nel Centrodestra alle amministrative di Agrigento. Ha affermato che le versioni riportate contengono inesattezze e dimenticanze. Savarino ha inoltre difeso la posizione di Alonge, negando che fosse una “longa manus” di qualcuno. Il focus è sui prossimi dieci giorni, mentre si analizzano i dettagli delle tensioni interne al fronte politico.
L'occhio è rivolto ai prossimi 10 giorni. Mente e cuore vanno però in fibrillazione quando, rievocando il caos del Centrodestra che è arrivato spaccato in due alle amministrative di Agrigento, vengono fatte “ricostruzioni caratterizzate da inesattezze e dimenticanze”. AgrigentoNotizie dopo aver. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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