Truffe la longa manus della criminalità sulle frodi informatiche | duro colpo al clan Mazzarella

Nella notte del 16 marzo 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia in carcere e divieto di dimora in Campania contro membri di un noto clan. L’operazione ha colpito la rete di truffe informatiche gestita dalla criminalità organizzata, portando alla cattura di alcuni individui coinvolti nelle frodi online. L’intervento si inserisce in un’indagine più ampia sul mondo delle truffe digitali.

A partire dalle prime ore della nottata del 16 marzo 2026, i Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare applicativa della custodia in carcere e del divieto di dimora in Campania, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 16 soggetti gravemente indiziati – a vario titolo – di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici, reati aggravati dalle finalità mafiose. Le complesse ed articolate indagini sviluppate tra il... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe, la longa manus della criminalità sulle frodi informatiche: duro colpo al clan Mazzarella Articoli correlati Leggi anche: Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche Leggi anche: La camorra punta sulle truffe informatiche: clan Mazzarella, arresti a Napoli per clonazione siti bancari Tutto quello che riguarda Truffe la longa manus della criminalità... Temi più discussi: Camorra & truffe, longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella. Misura per 16 persone; Conti svuotati e frodi informatiche, colpo al clan Mazzarella: 16 misure cautelari; La mano della camorra sulle truffe informatiche: arrestati 16 affiliati al clan Mazzarella; Camorra, così il clan svuotava i conti: colpo ai Mazzarella, 16 arresti e sequestri. Truffe informatiche per il clan Mazzarella, 16 misure cautelari a NapoliNAPOLI. Camorra e truffe, la longa manus della criminalità sulle nuove frontiere delle frodi informatiche. Duro colpo dei Carabinieri al clan Mazzarella: misura per 16 persone a Napoli. Dalle prime lu ... ilroma.net Colpo al clan di camorra Mazzarella, 16 misure cautelari per truffe informaticheLe accuse sono di associazione per delinquere, frode informatica e accesso abusivo a sistemi informatici aggravati da finalità mafiose ... quotidiano.net Le attività investigative avrebbero evidenziato il coinvolgimento diretto della criminalità organizzata nelle truffe come nuova fonte di finanziamento https://nap.li/6gxy - facebook.com facebook Truffe informatiche del clan Mazzarella, 16 arresti e sequestri. Phishing, vishing e clonazione di siti web di banche e istituti di credito #ANSA x.com