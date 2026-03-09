I caschi blu cinesi in Libano e la longa manus di Pechino in Medio Oriente Scrive Volpi

I caschi blu cinesi sono presenti in Libano come parte di missioni internazionali, rappresentando un elemento della presenza di Pechino nel Medio Oriente. Durante le visite sul campo, si nota che la realtà delle operazioni è più articolata rispetto alle descrizioni ufficiali, offrendo un quadro più dettagliato di ciò che avviene sul terreno. Volpi ha scritto di questa dinamica, evidenziando le differenze tra le percezioni e i fatti.

Quando si visitano le missioni internazionali sul terreno si ha spesso la percezione di una realtà più complessa di quella che emerge nei resoconti ufficiali. Le operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite non sono soltanto dispositivi militari per la stabilizzazione di aree fragili: sono anche luoghi in cui si incrociano interessi strategici, visioni geopolitiche diverse e culture operative che riflettono i cambiamenti degli equilibri globali. Ricordo bene una visita nel sud del Libano durante il periodo in cui ricoprivo l’incarico di sottosegretario alla Difesa. Il contingente italiano svolgeva allora un ruolo centrale all’interno della missione delle United Nations Interim Force in Lebanon (Unifil), uno dei principali dispositivi multilaterali di stabilizzazione nel Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - I caschi blu cinesi in Libano e la longa manus di Pechino in Medio Oriente. Scrive Volpi Articoli correlati Guerra in Iran: colpita base Unifil in Libano, feriti due caschi blu. Italia invia fregata a difesa di Cipro. Trump vuole la resaTEHERAN – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata” assicura il presidente americano Donald Trump attraverso i social e... Iran, la diretta. Salpata una fregata missilistica italiana: dove è diretta. Feriti i caschi blu in LibanoProsegue la guerra in Iran iniziata sabato scorso con gli attacchi di Israele e Usa. Tutto quello che riguarda Medio Oriente Temi più discussi: La guerra in Medio Oriente - La giornata del 6 marzo LIVE BLOG; Fregata missilistica italiana verso Cipro. Colpita base Unifil in Libano, gravi caschi blu ghanesi. Colloquio Starmer-Meloni-Macron-Merz. Trump chiede la resa; Israele annuncia una nuova fase della guerra in Iran; Raid israeliani: sono tre i caschi blu feriti in Libano. Medio Oriente, caschi blu e carabinieri, il contributo italiano al pianoSe ci sarà un'operazione di peacekeeping a Gaza, l'Italia si prepara ad avere un ruolo di primo piano con le proprie Forze armate: dai Carabinieri fino all'eventuale richiesta di contingenti in chiave ... ansa.it Unifil, attacco israeliano in Libano contro i caschi bluL'Unifil ha dichiarato che alcuni droni israeliani hanno sganciato quattro granate nei pressi delle forze di pace, in quello che è stato definito uno degli attacchi più gravi contro il proprio ... ansa.it MEDIO ORIENTE | Media, cinque giocatrici iraniane della Nazionale che ha partecipato alla Coppa d'Asia in Australia hanno chiesto asilo a Canberra. "Temono ritorsioni per non aver cantato l'inno" prima di una partita. Trump: "Date l'asilo" #ANSA https://www - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE I Pioggia acida e fumo nero, 'a Teheran sembra il giorno del giudizio' IL REPORTAGE #ANSA x.com