Nel finale dell'Indy 500, Rosenqvist ha superato Malukas al fotofinish, con un distacco record. L’ultimo giro ha visto Rosenqvist trovare aria pulita, permettendogli di accelerare e passare il rivale. Malukas non è riuscito a mantenere la traiettoria interna, perdendo velocità e consentendo a Rosenqvist di completare la rimonta. La vittoria si è decisa negli ultimi metri, con un sorpasso deciso all’ultimo secondo.

? Punti chiave Come ha fatto Rosenqvist a trovare l'aria pulita nell'ultimo giro?. Perché Malukas non è riuscito a difendere la traiettoria interna?. Quale manovra tecnica ha permesso il sorpasso millimetrico sul traguardo?. Cosa ha causato l'eliminazione di ben nove piloti durante la gara?.? In Breve Margine di vittoria record di 0,0233 secondi contro David Malukas.. Marcus Armstrong coinvolto nel duello serrato per la posizione finale.. Solo 24 piloti su 33 hanno completato l'intero percorso della gara.. Secondo successo storico per la Meyer Shank Racing dopo il 2021.. Felix Rosenqvist ha vinto la 110ª edizione della Indianapolis 500 battendo David Malukas con un margine di soli 0,0233 secondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Indy 500, Rosenqvist vince al fotofinish: distacco record a Malukas

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