Rosenqvist vince la 500 Miglia di Indianapolis! Malukas si inchina distacco millesimale

Notizia in breve

Felix Rosenqvist ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis, battendo di soli 23 millesimi la vettura di un avversario. La gara si è conclusa con il pilota del team Meyer Shank Racing che ha tagliato il traguardo davanti alla Chevy del team rivale. La differenza tra i due concorrenti si è ridotta a pochi millesimi, rendendo la vittoria molto combattuta. Questa è la prima affermazione per Rosenqvist in questa competizione.