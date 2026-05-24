Rosenqvist vince la 500 Miglia di Indianapolis! Malukas si inchina distacco millesimale
Felix Rosenqvist ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis, battendo di soli 23 millesimi la vettura di un avversario. La gara si è conclusa con il pilota del team Meyer Shank Racing che ha tagliato il traguardo davanti alla Chevy del team rivale. La differenza tra i due concorrenti si è ridotta a pochi millesimi, rendendo la vittoria molto combattuta. Questa è la prima affermazione per Rosenqvist in questa competizione.
Felix Rosenqvist è il nuovo vincitore della 500 Miglia di Indianapolis. Il #66 di Meyer Shank Racing trionfa per la prima volta nel catino di Speedway beffando per soli 23 millesimi la Chevy #12 Team Penske di David Malukas. Per lo svedese si tratta della seconda affermazione nella NTT IndyCar Series dopo un duello semplicemente leggendario fino alla bandiera a scacchi. La prima fase della corsa è stata segnata dall’uscita di scena di Katherine Legge. La britannica di HMD Motorsports Chevrolet, pronta per disputare la Indy500 e successivamente la Coca-Cola 600 della NASCAR Cup Series, è finita contro le barriere all’uscita di curva 2 dopo aver cercato di evitare Ryan Hunter-Reay (Arrow McLaren #31), fermo in pista dopo un testacoda. 🔗 Leggi su Oasport.it
FELIX ROSENQVIST WINS THE CLOSEST FINISH IN INDY 500 HISTORY!
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