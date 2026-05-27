Industria in crisi | il vertice a Roma senza misure concrete

Il vertice a Roma sull'industria si è concluso senza annunci di misure concrete. Le discussioni si sono concentrate sulle promesse dei governi, ma non sono state adottate azioni specifiche per sostenere il settore. La mancanza di interventi riguardo all'autonomia energetica e tecnologica rappresenta un problema per la sopravvivenza dell'industria manifatturiera. La crisi continua a persistere senza strategie decisive per affrontarla.

? Domande chiave Perché le promesse dei governi non fermano il declino della manifattura?. Come può l'industria sopravvivere senza un'autonomia energetica e tecnologica?. Chi sta davvero frenando le riforme strutturali necessarie alle imprese?. Quali rischi corre l'economia se il turismo sostituisce la produzione?.? In Breve Turismo sostiene economia con oltre metà presenze alberghiere provenienti dall'estero.. Settori metallurgia e farmaceutico mostrano tenuta nonostante il rallentamento produttivo.. Mancata integrazione europea limita gestione autonoma di energia, difesa e finanza.. Carenza investimenti in ricerca e infrastrutture penalizza la manifattura nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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