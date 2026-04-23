Il rappresentante del governo ha annunciato che sono stati messi in campo interventi senza precedenti per sostenere il ceto medio e il sistema produttivo. Ora, si afferma, le misure si concentrano sul supporto all’industria. Durante un intervento pubblico, è stato sottolineato che l’obiettivo è favorire la crescita del paese, evitando una manovra recessiva, specialmente in questa fase. Nessun dettaglio sulle specifiche azioni o sui tempi di attuazione è stato fornito.

“Dobbiamo pensare alla crescita dell'Italia, non a una manovra recessiva, tanto meno in una fase come questa. Forza Italia è l'unico partito che ha elaborato un vero progetto industriale per l'Italia e per l'Europa, presentando un documento sulle direttrici di sviluppo poi divenuto il piano per la competitività del PPE. Anche sul nucleare il lavoro portato avanti dal ministro Pichetto con il governo vede in Forza Italia il principale protagonista”. Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile del dipartimento Economia, intervenendo a Porta a Porta. “Pur tra molte difficoltà – ha proseguito – dobbiamo concentrarci sulla soluzione dei problemi reali: innanzitutto l'energia, che va affrontata a livello europeo, e poi il sostegno a tutte le misure capaci di rafforzare l'industria.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fisco, Casasco: “Da governo interventi senza precedenti a sostegno di ceto medio e sistema produttivo. Ora misure a sostegno dell'industria”

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