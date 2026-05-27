Il governo ha deciso di rafforzare l’intervento diretto dello Stato nel settore industriale, con nuove misure di sostegno alle aziende nazionali. Confindustria ha annunciato di preferire un approccio sovranista, opponendosi alle politiche europee di libero mercato. La strategia prevede interventi più decisi da parte dello Stato, con l’obiettivo di tutelare le imprese italiane di fronte alle regolamentazioni comunitarie. La decisione si inserisce in un quadro di tensioni tra Italia e Bruxelles.

? Punti chiave Come cambierà il ruolo dello Stato nel mercato industriale italiano?. Perché Confindustria ha scelto la via del sovranismo contro Bruxelles?. Quali rischi corre l'economia se si favoriscono solo le grandi imprese?. Chi pagherà il costo della protezione delle filiere strategiche nazionali?.? In Breve Emanuele Orsini propone maggiore intervento pubblico per stabilità energetica e agevolazioni fiscali.. Meloni punta su pragmatismo energetico e apertura verso il nucleare per la manifattura.. Il vertice alla Nuvola dell'EUR evidenzia l'assenza di proposte sulla concorrenza interna.. Il modello rischia di favorire i profitti consolidati rispetto all'innovazione dinamica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Industria e Governo: asse tra sovranismo e Stato contro l’Europa

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