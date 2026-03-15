Guerini al governo | addio sovranismo via alla rete UE

Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa e attuale presidente del Copasir, ha rivolto un appello alle istituzioni italiane, chiedendo di abbandonare le posizioni sovraniste e di promuovere una maggiore integrazione con l’Unione Europea. La sua richiesta si concentra sulla necessità di rafforzare la cooperazione internazionale e di sviluppare una rete europea più coesa. Guerini ha espresso questa posizione in un intervento pubblico.

Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa e attuale presidente del Copasir, ha lanciato un appello diretto al governo italiano. La richiesta è chiara: abbandonare l’approccio sovranista per agire in stretta collaborazione con gli alleati dell’Unione Europea. Questa posizione emerge come una linea di condotta necessaria per garantire la sicurezza nazionale. La data odierna, domenica 15 marzo 2026, segna il momento in cui questa presa di posizione viene resa pubblica. Il messaggio centrale riguarda la necessità di mantenere inalterata la presenza italiana in una regione geografica definita come cruciale per la sicurezza collettiva. L’intervento si colloca dopo che le emergenze immediate sono state gestite con successo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Guerini al governo: addio sovranismo, via alla rete UE Articoli correlati Guerini (Pd): «Il governo mette la fiducia sull’Ucraina perché è debole»«La scelta di mettere la fiducia da parte del governo è indice di debolezza e di paura di divisioni. La metamorfosi di Meloni nella Manovra 2026: addio sovranismo, i soldi vanno alle armiLa "condottiera" diventa ragioniera: solo 18 euro al mese per i redditi medi e nessuna tassa per i ricchi.