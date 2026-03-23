Tecnologia, ma non solo. Il linguaggio degli imprenditori spesso va oltre quello della politica, dunque oltre le guerre, le tensioni, gli shock. Per questo i sistemi produttivi di Italia e Turchia hanno molto da dirsi, anche con il rumore dei cannoni e dei bombardamenti sullo sfondo. La missione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad Ankara si colloca certamente in un passaggio delicato, nel quale diplomazia economica, cooperazione industriale e scenario geopolitico finiscono per sovrapporsi. In queste ora ha infatti preso il via la due giorni di Urso in Turchia, cominciata con l’incontro tra il responsabile del Mimit e il ministro dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kac?r. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Tecnologia, spazio e industria. Urso in Turchia per rinsaldare l’asse tra Roma e Ankara

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