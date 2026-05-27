Indiana Jones e il quadrante del destino | tutto quello che c’è da sapere sul film

Indiana Jones e il quadrante del destino: trama, cast e streaming del film su Canale 5. Questa sera, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il film Indiana Jones e il quadrante del destino, pellicola del 2023 diretta da James Mangold, con protagonisti Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni. Trama. Il film vede un Indy che non è più quello che affrontava i nazisti in un castello inglese, nel lontano 1944. Siamo infatti nel 1969, nei frenetici giorni dell’Allunaggio, Indiana è ormai prossimo al ritiro e si sente superato dal mondo che lo circonda, tanto che scienziati ex-nazisti come Voller collaborano persino con la NASA. 🔗 Leggi su Tpi.it

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INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO (2023) | Promo tv del film con Harrison Ford

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Domani riceverò la mia copia fisica di Indiana Jones e il Grande Cerchio e non ho mai visto nessuno dei film. reddit

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