in prima tv su canale 5 va in onda indiana jones e il quadrante del destino ultimo film della leggendaria saga

D opo mille rinvii, finalmente stasera 27 maggio su Canale 5 va in onda Indiana Jones e il Quadrante del Destino – sempre con Harrison Ford (all’epoca 80enne, era il 2023). Diretto da James Mangold, è il quinto capitolo del personaggio creata da Steven Spielberg e George Lucas. A dispetto dell’età di Ford, è forse il titolo più carico d’azione dell’intera saga. Il trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino X Leggi anche › Harrison Ford: «I miei quarant’anni con Indiana Jones» Indiana Jones e il Quadrante del Destino su Canale 5 stasera 27 maggio, trama. Nei frenetici giorni dell’Allunaggio del luglio del 1969, Indiana Jones è ormai vicino alla pensione, ma continua a lavorare all’università. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Indiana Jones vs The Tank – One of Cinemas Greatest Action Scenes (4K)

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Mercoledì 27 maggio, in prima serata e in prima tv su Canale 5, va in onda Indiana Jones e il Quadrante del Destino, quinto capitolo della celebre saga avventurosa con protagonista l’iconico archeologo interpretato x.com

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