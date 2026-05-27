Appuntamento imperdibile oggi, mercoledì 27 maggio, per i fan di "Indy" e delle sue avventure in giro per il mondo: va in onda in prima serata su Canale 5 Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Ultimo film della saga ideata da George Lucas (creatore anche di Star Wars) e dal quattro volte premio oscar Steven Spielberg, che tuttavia non firmano per la prima volta né la regia (affidata invece a James Mangold) né la sceneggiatura (James Mangold, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth e David Koepp). Harrison Ford, all'epoca del film fresco ottantenne, è tornato a vestire i panni di Henry Jones Junior (per tutti Indiana Jones) al fianco di un cast stellare in una storia caratterizzata come sempre da azione, adrenalina e ironia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Indiana Jones e il Quadrante del Destino stasera in prima tv su Canale 5

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Benvenga Ora stankovic per completare il reparto e evitiamo inutili bagni di sangue per quella pippa di Kone e per indiana Jones x.com

Domani riceverò la mia copia fisica di Indiana Jones e il Grande Cerchio e non ho mai visto nessuno dei film. reddit

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