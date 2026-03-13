Frode Iva da 500 milioni | sequestrati 32 milioni di beni

Un sequestro di beni per 32 milioni di euro ha coinvolto una rete criminale internazionale nel settore informatico, in relazione a una frode IVA da 500 milioni. Le autorità hanno sequestrato patrimoni e risorse finanziarie di diverse persone e aziende sospettate di aver partecipato a questa operazione illegale. L’indagine ha portato alla luce un sistema complesso di attività illecite legato alla frode fiscale.

Un sequestro di beni per 32 milioni di euro ha messo in luce una rete criminale internazionale nel settore informatico. L’inchiesta, condotta dagli uffici inquirenti di Napoli e Venezia della Procura europea, ha portato al blocco di attività legate a operazioni commerciali fantasma. Si tratta di un sistema complesso che ha generato circa mezzo miliardo di euro in fatture false. La frode riguarda principalmente il settore dell’elettronica e delle stampanti, dove i prodotti restavano fermi nelle piattaforme logistiche pur essendo movimentati sulla carta. L’architettura del sistema finanziario fittizio. La struttura operativa si basa su società di comodo con sedi dislocate in diversi Paesi dell’Unione Europea, tra cui Olanda, Germania, Romania, Ungheria e Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

