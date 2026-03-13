Maxi frode IVA da 500 milioni nel settore informatico | sequestri per 32 milioni tra Napoli e Caserta

Un'operazione dei Nuclei di polizia economico-finanziaria ha portato al sequestro di 32 milioni di euro tra Napoli e Caserta. L'intervento riguarda una presunta frode IVA da 500 milioni nel settore informatico, coinvolgendo vari soggetti e attività commerciali. Sono stati effettuati sequestri di denaro e beni mobili e immobili, nell’ambito di un'indagine su una vasta rete di operazioni commerciali sospette.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e riguarda cinque società ritenute coinvolte in un articolato schema di frode fiscale internazionale. Secondo quanto emerso dagli investigatori, l'organizzazione coinvolgerebbe complessivamente 64 indagati, operanti principalmente nella provincia di Napoli. Al centro dell'indagine vi sarebbe un sistema fraudolento basato su società di comodo, italiane ed estere, spesso prive di una reale struttura imprenditoriale e formalmente intestate a prestanome. Queste società sarebbero state utilizzate per: simulare operazioni commerciali, emettere fatture per operazioni inesistenti, generare crediti IVA fittizi e ridurre artificialmente il carico fiscale delle società coinvolte.