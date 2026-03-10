Stasera a letto tardi su Rai 2 | Elettra Lamborghini ospite nello show dei The Jackal

Stasera su Rai 2 andrà in onda la seconda puntata dello show condotto dai The Jackal, che prevede vari segmenti come candid camera con i bambini e missioni per ottenere il 'Patentino da adulto'. Tra gli ospiti invitati, ci saranno persone pronte a rispondere a domande imprevedibili. La trasmissione si svolge in prima serata e propone diverse attività divertenti e interattive.

Il nuovo show di Rai 2 guidato dai The Jackal torna con la seconda puntata: candid camera con i bambini, missioni per conquistare il 'Patentino da adulto' e ospiti pronti a rispondere a domande imprevedibili. Stasera, martedì 10 marzo torna in prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento con Stasera a letto tardi, il nuovo show comico guidato dai The Jackal. In studio Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Gianluca Colucci (Fru), protagonisti di gag, candid camera e interviste imprevedibili con i bambini. Il programma, tratto dal format Those Crazy Little Ones di RESET TV, porta sul piccolo schermo un mix di comicità, spontaneità e momenti esilaranti in cui i più piccoli diventano veri protagonisti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stasera a letto tardi su Rai 2: Elettra Lamborghini ospite nello show dei The Jackal Articoli correlati Stasera a letto tardi con i The Jackal su Rai 2, cosa vedremo nello show che ha per protagonisti i bambiniAl via stasera alle 21:20 su Rai2 il programma dei The Jackal "Stasera a letto tardi". Stasera a letto tardi, al via su Rai 2 da stasera il nuovo show con i The JackalDebutta questa sera, martedì 3 marzo, Stasera a letto tardi, il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time realizzato insieme a Endemol... Contenuti e approfondimenti su Elettra Lamborghini Temi più discussi: 'Stasera a letto tardi', oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini; Stasera a letto tardi, secondo appuntamento; 'Stasera a letto tardi', oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini; Taratata, stasera 10 marzo: l’appuntamento speciale con Bonolis. 'Stasera a letto tardi', oggi 10 marzo: tra gli ospiti Elettra Lamborghini'Stasera a letto tardi' torna oggi, martedì 10 marzo, in prima serata su Rai 2, condotto dai The Jackal. Tra gli ospiti di oggi: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano. adnkronos.com Su Rai 2 secondo appuntamento con Stasera a letto tardiSu Rai 2 torna Stasera a letto tardi, secondo appuntamento. Ospiti: Elettra Lamborghini, Clementino e Frank Matano. corrierenazionale.it Elettra Lamborghini senza freni - facebook.com facebook Elettra Lamborghini quando vuole dormire, ma sente i festini bilaterali o il cane che vomita nel letto #SanremoTop #Sanremo2026 x.com