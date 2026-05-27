Incontro con l' ex portiere della Juventus e della Nazionale Stefano Tacconi a Rutigliano

Venerdì 29 Maggio, nel 41° anniversario della strage dello stadio Heysel (Bruxelles, 29 Maggio 1985), in cui persero la vita 39 tifosi della Juventus prima della finale di Coppa dei Campioni Juventus-Liverpool, è in programma a Rutigliano un doppio appuntamento pubblico dedicato allo sport, ai. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Gaetano Scirea (1953-1989) Calciatore. Capitano Juventus. Campione del mondo 1982.Italia. Tomba

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