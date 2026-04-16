Alex Manninger è morto a 48 anni tragico incidente con un treno per l'ex portiere della Juventus

Un ex portiere noto per aver giocato in Italia, tra cui con la Juventus e la Fiorentina, è deceduto all'età di 48 anni in seguito a un incidente con un treno. La notizia è stata confermata senza ulteriori dettagli sull'accaduto. La sua carriera si è svolta principalmente nel calcio europeo, e la sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo dello sport.

Alex Manninger è morto. L'ex portiere, con trascorsi in Italia anche tra Juventus e Fiorentina, aveva 48 anni. Manninger è stato travolto da un treno mentre era nella sua auto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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