Sabato 6 giugno alle 16, l'associazione Più Uno Campania organizzerà un evento a Benevento dedicato al tema “Le parole dell’uguaglianza”. L’incontro vedrà la partecipazione di Ernesto Maria Ruffini. La manifestazione si svolgerà in un luogo ancora da definire e durerà circa due minuti. L’obiettivo è discutere di temi legati all’uguaglianza attraverso un confronto pubblico.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ associazione Più Uno Campania promuoverà sabato 6 giugno a Benevento alle ore 16.30, presso il Centro Servizi per il Volontariato (Viale Mellusi n. 68), un incontro con Ernesto Maria Ruffini avvocato, scrittore e fondatore dei Comitati Più Uno. Tema dell’iniziativa sarà: “Le parole dell’uguaglianza”. L’incontro sarà introdotto da Ettore Rossi fondatore del Comitato Più Uno Benevento 1 e componente del Comitato regionale organizzativo di Più Uno della Campania. “ All’incontro di Benevento porteranno il loro contributo – spiega Ettore Rossi – i promotori e aderenti dei Comitati Più Uno che si stanno radicando anche nel Sannio, declinando alcune parole chiave legate all’uguaglianza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incontro con Ernesto Maria Ruffini a Benevento sul tema: “Le parole dell’uguaglianza”

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