Incontri di Valore nel salotto di Nicola Ruocco in 400 per Serena Autieri e Maria Beatrice Alonzi

Domenica 24 maggio, circa 300 persone si sono radunate a Pompei per un evento nell’ambito della decima edizione di “Gli Incontri di Valore”. L’incontro si è svolto nel salotto di Nicola Ruocco presso l’Hotel Habita79 e ha visto la partecipazione di Serena Autieri e Maria Beatrice Alonzi. L’evento è stato organizzato dal manager Nicola Ruocco.

Circa 300 persone hanno partecipato domenica 24 maggio, a Pompei, all’incontro con Serena Autieri nell’ambito della decima edizione de “ Gli Incontri di Valore ”, la rassegna curata dal manager Nicola Ruocco e ospitata all’Hotel Habita79. L’attrice e cantante ha presentato il libro “Baciarsi a Napoli”, edito da Mondadori, alternando il racconto del volume a ricordi personali legati alla sua infanzia e al rapporto con Napoli, interpretando anche alcuni brani della tradizione napoletana. “È stato un momento molto partecipato – afferma Nicola Ruocco – Serena Autieri ha saputo coinvolgere il pubblico con grande sensibilità”. “Baciarsi a Napoli” è un libro dedicato alla città partenopea e al suo immaginario, tra storia, musica, personaggi, tradizioni, paesaggi e cultura popolare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incontri di Valore, cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola RuoccoSi è conclusa il 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la rassegna letteraria organizzata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco.

Serena Autieri nel nuovo spot della Mozzarella di Bufala DOPIl Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ha avviato una nuova campagna pubblicitaria trasmessa in televisione.

Temi più discussi: Festa dei Popoli 2026 - Due giorni di incontri, testimonianze, musica e convivialità; Forlì e Cesena capitali della salute: tre giorni di incontri ed esperienze per riscoprire il valore della prevenzione; Noi Siamo Firenze: radici e prospettive, a giugno il convegno sugli esercizi storici; Al via il 23 maggio Vite e Vite – Incontri con i Vignaioli.

Prosegue il Laboratorio di Ateneo sulla Dottrina sociale della Chiesa, che, in linea con l’invito di Papa Leone XIV a riscoprirne il valore per leggere il nostro tempo, dedica il ciclo di incontri al tema della Pace. Il quarto appuntamento, dal titolo Non violenza e o x.com

[Vitiello] Giovanni Carnevali del Sassuolo è un forte favorito per il ruolo di CEO. Nelle prossime ore ci saranno ulteriori incontri e telefonate per Ibrahimovic e Cardinale con Calvelli; i due cercheranno di colmare le lacune il prima possibile per avviare il mercat reddit

Gli Incontri di Valore, al via a Pompei la X edizione della rassegna di Nicola Ruocco: primo ospite Gennaro SangiulianoGli Incontri di Valore sono ormai una autentica eccellenza nazionale; una rassegna che ha accolto nelle precedenti 9 edizioni quasi 140 diversi ospiti. Un concetto di salotto molto esclusivo, che ... ilmattino.it

Sonia Bruganelli a Gli Incontri di Valore: Più passano gli anni più si rompono cose dentro di noiSi è presentata con semplicità ed eleganza agli ospiti del salotto letterario più noto tra Pompei e dintorni, Sonia Bruganelli, attualmente opinionista del programma tv Grande Fratello, ha presentato ... ilmattino.it