Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP ha avviato una nuova campagna pubblicitaria trasmessa in televisione. L'azienda ha scelto di utilizzare uno spot che mette in evidenza il prodotto. La campagna è stata ideata per promuovere la mozzarella di bufala DOP attraverso una narrazione visiva dedicata al suo carattere distintivo. Tra gli attori coinvolti, una nota attrice italiana ha partecipato alla realizzazione della pubblicità.

AGI - Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova campagna televisiva d’eccezione. Testimonial d'eccezione è l’attrice Serena Autieri, protagonista di uno spot inedito pensato per raccontare in modo autentico i valori di uno dei simboli del Made in Italy. La campagna, intitolata “La La La.La Bufala”, segna un ritorno strategico sulle reti Mediaset con una pianificazione ad alta copertura, affiancata da attività digital internazionali per coinvolgere famiglie e giovani consumatori. Lo spot si presenta come un mini-musical che gioca sulla sillaba "La", richiamando sia la nota musicale sia l'articolo che identifica l'unica mozzarella DOP.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Serena Autieri nel nuovo spot della Mozzarella di Bufala DOP

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