Incontri di Valore cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola Ruocco

Si è conclusa il 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la rassegna letteraria organizzata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco. La manifestazione, che ha coinvolto autori, lettori e appassionati, ha visto una serie di incontri, presentazioni e tavole rotonde dedicate al mondo della letteratura. La rassegna ha avuto luogo in diverse location della città, attirando un pubblico vario e interessato.

Si è conclusa lo scorso 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la nota rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco. La chiusura ufficiale ha offerto un doppio appuntamento culturale: l’inaugurazione della mostra dell’artista Piero Mollica e la presentazione del nuovo album del pianista Francesco Ruocco, “Musica al tramonto”. L’evento, organizzato in collaborazione con Habita79 e la Galleria d’arte in Milano “Ticinese”, ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso e appassionato, che ha apprezzato una serata finale suggestiva, elegante e conviviale. Arte che dialoga con lo spazio. La mostra fotografica “Item Perspectiva”, curata da Ruocco con Sultan Fiore e Stefano Costantini, rimarrà esposta per il prossimo semestre nelle Sale dell’hotel a Pompei. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

