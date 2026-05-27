L’assessore alle Politiche Sociali ha annunciato un avviso pubblico rivolto alle persone adulte con disabilità grave certificata, di età compresa tra i 18 e i 64 anni. La comunicazione è stata diffusa oggi e riguarda l’attivazione di iniziative e servizi dedicati a questa fascia di popolazione. La misura si rivolge a individui con disabilità riconosciuta ai sensi di legge, senza ulteriori dettagli sui criteri di accesso o modalità di partecipazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola comunica che dalla data odierna, le persone adulte, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 10492, con invalidità al 100%, residenti nei comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, potranno presentare istanza per il finanziamento di un Progetto Sperimentale in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità. Tale sperimentazione integra il sistema dei servizi di aiuto alla persona previsti dall’Ambito B1 e può essere complementare agli altri interventi a sostegno dell’autonomia, della domiciliarità, della mobilità e dell’integrazione sociale delle persone disabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Inclusione delle persone con disabilità, c’è l’avviso pubblico

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Progetti di vita per le persone con disabilità. Dalla sperimentazione allattuazione - Exposanità

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