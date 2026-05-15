Avviso pubblico da 35 mln per servizi assistenza anziani e a persone con disabilità | via alle domande

Da brindisireport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalle 12 di oggi, venerdì 15 maggio, è possibile inviare le domande per l’Avviso Pubblico dedicato a un fondo di 35 milioni di euro destinato ai servizi di assistenza per anziani e persone con disabilità. L’iniziativa riguarda i “Buoni servizio” che permettono l’accesso a servizi diurni e domiciliari, coprendo la quarta annualità operativa prevista per il 2026 e il 2027. La procedura resterà aperta per un certo periodo e si rivolge a enti e soggetti interessati a partecipare.

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È aperta dalle 12 di oggi, venerdì 15 maggio, la possibilità di presentare domande per l'Avviso Pubblico relativo ai “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità”, riferito alla 4ª annualità operativa 20262027 della programmazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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