Avviso pubblico da 35 mln per servizi assistenza anziani e a persone con disabilità | via alle domande

A partire dalle 12 di oggi, venerdì 15 maggio, è possibile inviare le domande per l’Avviso Pubblico dedicato a un fondo di 35 milioni di euro destinato ai servizi di assistenza per anziani e persone con disabilità. L’iniziativa riguarda i “Buoni servizio” che permettono l’accesso a servizi diurni e domiciliari, coprendo la quarta annualità operativa prevista per il 2026 e il 2027. La procedura resterà aperta per un certo periodo e si rivolge a enti e soggetti interessati a partecipare.

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