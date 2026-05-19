Barriere zero | strumenti ed incentivi per l' inclusione lavorativa delle persone con disabilità
A Brindisi si è concluso un incontro dedicato all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, svoltosi nella sala conferenze del palazzo regionale. L'evento ha visto una partecipazione numerosa e si è concentrato sulla presentazione di strumenti e incentivi messi a disposizione per favorire l'inserimento lavorativo. La discussione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e soggetti privati interessati a promuovere politiche di inclusione.
BRINDISI - Si è concluso, forte di una massiccia partecipazione, presso la sala conferenze del palazzo della Regione a Brindisi l’incontro dal titolo “Barriere zero: strumenti e incentivi per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità”. L’iniziativa, promossa dalla Regione Puglia in. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Brindisi, il 19 maggio l’incontro Barriere Zero dedicato all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità Si terrà lunedì 19 maggio, dalle ore 10 alle 13, nella sede della Regione Puglia di Brindisi, in via Tor Pisana, l’iniziativa Barriere Zero: strumenti e inc facebook
Incontri - BARRIERE ZERO: Strumenti e incentivi per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità sistema.puglia.it/SistemaPuglia/… x.com
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