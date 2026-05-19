Barriere zero | strumenti ed incentivi per l' inclusione lavorativa delle persone con disabilità

A Brindisi si è concluso un incontro dedicato all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, svoltosi nella sala conferenze del palazzo regionale. L'evento ha visto una partecipazione numerosa e si è concentrato sulla presentazione di strumenti e incentivi messi a disposizione per favorire l'inserimento lavorativo. La discussione ha coinvolto rappresentanti di enti pubblici e soggetti privati interessati a promuovere politiche di inclusione.

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