Incidente tra scooter e camion a Minturno | due feriti 38enne soccorso con l'eliambulanza

Un incidente tra uno scooter e un camion si è verificato a Minturno, provocando due feriti. Uno dei feriti, un uomo di 38 anni, è stato trasportato in ospedale con l’eliambulanza. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e valutare le condizioni dei coinvolti. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte.

Un 38enne è stato soccorso con l'eliambulanza, dopo un incidente tra il suo scooter e un camion a Minturno. Ferita anche la passeggera 28enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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