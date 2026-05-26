Incidente sulla regionale 630 | due feriti nello scontro tra scooter e camion grave un 38enne

Due persone sono rimaste ferite in un incidente sulla regionale 630 a Minturno, nella frazione di Scauri. Un'auto scooter e un camion si sono scontrati all’altezza del chilometro 27. Un uomo di 38 anni è in condizioni gravi, mentre un’altra persona è stata trasportata in ospedale per ferite di minore entità. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Grave incidente nella frazione di Scauri a Minturno in cui sono rimaste ferite due persone. Lo scontro, tra uno scooter e un camion, è avvenuto all’altezza del chilometro 27 della strada regionale 630.A riportare le conseguenze più gravi, come riporta FrosinoneToday, sono stati un 38enne e una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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