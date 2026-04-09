Alle 14 di oggi, lungo la strada statale 51 Alemagna in località Pian di Vedoia, a Ponte nelle Alpi, si è verificato un incidente che ha coinvolto una moto e tre auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma il centauro di 34 anni è deceduto sul colpo. La strada è stata chiusa al traffico e sono state predisposte deviazioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

PIAN DI VEDOIA (BELLUNO) - Incidente tra una moto e tre auto lungo la strada statale 51 Alemagna: è accaduto in località Pian di Vedoia, a Ponte nelle Alpi, intorno alle 14 di oggi, giovedì 9 aprile. Il 34enne alla guida della moto è morto sul colpo. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provato a rianimare il centauro, ma nonostante i vari tentativi i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del sinistro presenti anche le squadre Anas e la polizia di Stato insieme ai carabinieri per i rilievi necessari e per la gestione della viabilità. La viabilità La strada Alemagna è al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni al chilometro 42,700. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra una moto e tre auto sull'Alemagna: centauro 34enne muore sul colpo. Strada chiusa al traffico e deviazioni

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Gravissimo incidente tra moto e tre auto: morto un giovane motociclista, statale chiusaIncidente sulla statale 51 di Alemagna a Ponte nelle Alpi: strada chiusa, un morto, deviazioni in atto e soccorsi sul posto. nordest24.it

Liratv. . Auto nel burrone a Montecorice: in salvo le persone a bordo "La vettura sarebbe uscita fuori strada a seguito di uno scontro con un furgone" Scopri tutti i dettagli sul nostro sito! #eseiprotagonista #feriti #incidente #soccorsi #carabinieriAgropoli - facebook.com facebook

Ore 15.18. Incidente risolto e coda ridotta a code a tratti. Ore 14.07. In #A12, 5 km di cosa per incidente al km 100+000 tra Carrara e l'allacciamento con la #A15 in direzione Genova. #viabiliTOS #breakingnews x.com