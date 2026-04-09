Un incidente si è verificato alle 14 lungo la strada statale 51 Alemagna, nella zona di Pian di Vedoia, a Ponte nelle Alpi. Un motociclista ha perso la vita sul colpo dopo uno scontro con tre automobili. La strada è stata chiusa al traffico e sono state predisposte deviazioni per i veicoli in transito. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

PIAN DI VEDOIA (BELLUNO) - Incidente tra una moto e tre auto lungo la strada statale 51 Alemagna: è accaduto in località Pian di Vedoia, a Ponte nelle Alpi, intorno alle 14 di oggi, giovedì 9 aprile. La persona alla guida della moto sarebbe morta sul colpo. I soccorsi Sul posto sono intervenuti i soccorsi che hanno provato a rianimare il centauro, ma nonostante i vari tentativi i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul luogo del sinistro presenti anche le squadre Anas e le forze dell'ordine per i rilievi necessari e per la gestione della viabilità. La viabilità La strada Alemagna è al momento chiusa al traffico in entrambe le direzioni al chilometro 42,700. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Incidente tra una moto e tre auto sull'Alemagna: centauro muore sul colpo. Strada chiusa al traffico e deviazioni

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Ore 14.07. In #A12, 5 km di cosa per incidente al km 100+000 tra Carrara e l'allacciamento con la #A15 in direzione Genova #viabiliTOS #breakingnews x.com