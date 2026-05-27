Incidente tra auto e moto nella zona del mercato di Porta Portese a Roma morto il motociclista

Un motociclista è morto in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Ettore Rolli e via Castaldi, nella zona del mercato di Porta Portese a Roma. L’incidente si è verificato nel pomeriggio durante uno scontro tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate dal motociclista sono state incompatibili con la vita. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tragedia in zona Porta Portese a Roma, dove oggi pomeriggio un motociclista è morto in uno scontro tra moto e auto all'incrocio tra via Ettore Rolli e via Castaldi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Incidente stradale nella rotonda, chi ha ragione

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