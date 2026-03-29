Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana morto il motociclista 33enne
Un incidente stradale si è verificato nei pressi della stazione Tuscolana a Roma, coinvolgendo una moto e un'auto. Un motociclista di 33 anni è deceduto, mentre il conducente dell'auto, di 30 anni, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il motociclista. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.
Grave incidente stradale vicino alla stazione Tuscolana a Roma, dove un 33enne è morto nello scontro tra la sua moto e un'auto guidata da un 30enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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