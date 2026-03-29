Incidente tra moto e auto alla Stazione Tuscolana morto il motociclista 33enne

Un incidente stradale si è verificato nei pressi della stazione Tuscolana a Roma, coinvolgendo una moto e un'auto. Un motociclista di 33 anni è deceduto, mentre il conducente dell'auto, di 30 anni, è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare il motociclista. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.