Incidente sulla Statale 113 a Cefalù scontro frontale tra una moto e un' auto | muore un 55enne

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente si è verificato oggi sulla Statale 113 vicino al Palazzetto dello Sport di Cefalù, coinvolgendo un'auto e una moto. Nell'impatto frontale, un uomo di 55 anni è rimasto gravemente ferito ed è deceduto successivamente. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

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Un uomo è morto oggi in un incidente stradale tra un'auto e una moto lungo la Statale 113, più o meno all'altezza del Palazzetto dello Sport di Cefalù. A perdere la vita, Giuseppe Allegra, cefaludese di 55 anni, che era in sella alla due ruote. L'impatto frontale è avvenuto attorno all'ora di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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