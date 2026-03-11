Incidente sulla statale 113 a Cefalù | muore il 17enne Matteo Messina

Un incidente sulla strada statale 113 a Cefalù si è concluso con la morte di un ragazzo di 17 anni. La vittima, a bordo di una moto, si è scontrata con un’automobile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Matteo Messina, 17 anni, è morto nello scontro della moto su cui si trovava e un’automobile sulla strada statale 113 a Cefalù (Palermo). Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e gli operatori dell’Anas. Si sono formate lunghe code a causa del restringimento della carreggiata per consentire di eseguire i rilievi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

