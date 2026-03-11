Incidente a Cefalù scontro sulla statale tra auto e moto | morto un ragazzo di 17 anni

Un incidente si è verificato nel pomeriggio sulla statale 113 a Cefalù, coinvolgendo un'auto e una moto. Nel violento impatto, un ragazzo di 17 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il giovane. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rimozione e ricostruzione della dinamica.

Un ragazzo di 17 anni è morto questo pomeriggio in un incidente sulla statale 113 a Cefalù. Nello scontro sono coinvolti un'auto e una moto. Lo rende noto l'Anas. Non si conoscono ancora le generalità della vittima. Nel tratto, all'altezza dell'ingresso del paese, è stato attivato il senso unico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Incidente a Zanica: auto contro moto, grave ragazzo di 17 anniZanica (Bergamo), 20 gennaio 2026 – Grave incidente sulla Sp120 all’altezza di Zanica, in provincia di Bergamo. Leggi anche: Scontro tir-auto, morto 62enne di Benevento: incidente stradale sulla Statale Telesina Tutto quello che riguarda Incidente a Cefalù scontro sulla... Incidente mortale a Cefalù, la vittima un ragazzo di 17 anniIncidente mortale a Cefalù. Un ragazzo di 17 anni è morto nello scontro tra un’auto e una motocicletta. Lo scontro sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula, al chilometro 194,050, in […] ... blogsicilia.it Scontro auto morto sulla statale 113, morto un 17enne a CefalùUn ragazzo di 17 anni, Matteo Messina, di Campofelice di Roccella, è morto in un incidente sulla strada statale 113 Settentrionale Sicula a Cefalù, nel Palermitano. Il giovane era in sella a una ... rainews.it