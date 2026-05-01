Tragico incidente sulla provinciale | muore una ragazza di 21 anni due feriti

Un incidente si è verificato questa mattina sulla provinciale tra Ostuni e Ceglie Messapica, provocando la morte di una ragazza di 21 anni e il ferimento di altre due persone. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita, e le autorità stanno conducendo le indagini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Tragedia sulla provinciale Ostuni-Ceglie Messapica: una ragazza di 21 anni è morta e due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente che si è verificato in mattinata nel Brindisino. La vittima era alla guida di una Fiat 500 che per cause in corso di accertamento si è scontrata con una Mercedes. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale ed il personale sanitario del 118, ma vano è stato ogni tentativo di rianimare la 21enne. L'incidente si è verificato a circa due chilometri dal centro abitato di Ostuni.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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