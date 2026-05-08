Incidente sulla Provinciale Barberinese muore a 27 anni

Un incidente sulla Provinciale Barberinese nel comune di Calenzano ha causato la morte di un uomo di 27 anni. L'evento si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Sp8, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato lungo la strada. La vittima, originaria di Borgo San Lorenzo e residente a Prato, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

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