Incidente sulla Provinciale Barberinese muore a 27 anni

Da firenzetoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla Provinciale Barberinese nel comune di Calenzano ha causato la morte di un uomo di 27 anni. L'evento si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Sp8, coinvolgendo un veicolo che si è schiantato lungo la strada. La vittima, originaria di Borgo San Lorenzo e residente a Prato, è deceduta sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

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Un altro incidente mortale sulle strade della provincia di Firenze. Nel pomeriggio di ieri, lungo la Sp8 “Provinciale Barberinese” nel comune di Calenzano, ha perso la vita Andrea Piccardi, 27 anni, originario di Borgo San Lorenzo e residente a Prato.Secondo quanto riportato da La Nazione, lo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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