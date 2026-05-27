Un'auto coinvolta in un incidente stradale nel centro urbano è stata trovata con il bagagliaio aperto e un cane senza vita all’interno, esposto al sole. La vettura si è fermata dopo lo scontro, ma il conducente ha tentato di allontanarsi senza fermarsi. La scoperta è avvenuta durante i rilievi, portando alla luce un possibile caso di maltrattamento animale e abbandono.

La Spezia, 27 maggio 2026 - La dinamica di un sinistro stradale urbano, combinata con il tentativo di sottrarsi all'identificazione, ha permesso di portare alla luce un grave caso di presunto maltrattamento animale conclusosi con il decesso di un cane. L'episodio, che ha richiesto l'intervento degli agenti della Polizia Locale della Spezia, si è sviluppato inizialmente lungo l'asse viario di via Torino, proprio all'altezza dell'intersezione con via Lamarmora. Una collisione tra due vetture e la successiva fuga di uno dei mezzi coinvolti hanno innescato la macchina investigativa, modificando radicalmente la natura dei primi accertamenti stradali in un'indagine di matrice penale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente stradale shock: nel bagagliaio un cane morto abbandonato al sole

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