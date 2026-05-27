Durante un incidente stradale, è stato trovato un cane morto nel bagagliaio di una delle vetture coinvolte. La scoperta è avvenuta dopo la lite tra i conducenti, inizialmente considerata un semplice incidente. La coppia di anziani coinvolta è stata denunciata. La polizia ha avviato le indagini per verificare le circostanze della morte dell’animale e le eventuali responsabilità.

La Spezia, 27 maggio 2026 – Da quello che sembrava un banale incidente stradale, con tanto di lite tra i conducenti, è emersa una storia che, se confermata, potrebbe mettere nei guai una coppia di anziani. Accade alla Spezia, dove la polizia locale ha rinvenuto la carcassa di un cane morto, probabilmente per il caldo. Una macabra scoperta che secondo le prime ipotesi potrebbe essere la causa di un reato connesso alla tutela degli animali. Il fatto. La denuncia è scattata quando la polizia locale è intervenuta per risolvere un incidente stradale tra la Panda sulla quale viaggiavano i due anziani e un’altra autovettura. Lo scontro aveva anche generato una lite tra le parti in causa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hanno un incidente, dal bagagliaio spunta un cane morto per il caldo. Denunciata una coppia

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