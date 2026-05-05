Due pensionati sono stati denunciati dopo che è stato scoperto un cane rinchiuso nel bagagliaio di un'auto parcheggiata davanti a un cinema. I proprietari del veicolo non si sono accorti della presenza dell'animale, che si trovava all’interno del bagagliaio. L’intervento dei carabinieri è stato deciso in seguito a una segnalazione di passanti che avevano notato l’auto sospetta e il cane all’interno.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i proprietari a non accorgersi del pericolo?. Cosa ha scatenato l'intervento immediato dei carabinieri sul posto?. Perché la condotta dei due anziani è finita sotto indagine?. Quali sono le conseguenze legali previste per questo abbandono?.? In Breve L'episodio è avvenuto a Romano d'Ezzelino il 23 aprile scorso.. I carabinieri hanno perfezionato la denuncia il 28 aprile.. I proprietari sono stati identificati come due coniugi residenti nel Vicentino.. Il caso solleva questioni sulla responsabilità civile nel territorio locale.. I carabinieri hanno denunciato due pensionati residenti nel Vicentino per abbandono di un animale dopo che il loro cane è rimasto chiuso nel bagagliaio di un’auto il 23 aprile scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicentino, due pensionati denunciati: cane chiuso nel bagagliaio al cinema

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