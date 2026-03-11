Doppio intervento dei vigili del fuoco | incidente stradale sull' autostrada e anziano disperso nei boschi

Mercoledì 11 marzo, le squadre di soccorso della provincia di Terni sono intervenute in due situazioni distinte. I vigili del fuoco sono intervenuti su un incidente stradale avvenuto sull’autostrada e hanno partecipato alle ricerche di un anziano disperso nei boschi della zona. Due interventi che hanno richiesto l’impiego di risorse e personale specializzato.

Un primo pomeriggio impegnativo per le squadre di soccorso della provincia di Terni nella giornata di mercoledì 11 marzo.Sul tratto umbro dell'autostrada A1, nei pressi dell'uscita di Orte, un'autovettura si è cappottata autonomamente per cause in corso di accertamento. Il conducente, rimasto.