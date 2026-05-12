Incidente stradale scontro tra due autovetture | danneggiato un ponteggio
Martedì 12 maggio, nella zona di Città Giardino, si è verificato un incidente stradale tra due automobili. Durante lo scontro, un ponteggio vicino alla strada è stato danneggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.
Un incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata di martedì 12 maggio, nella zona di Città Giardino. Due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Col di Lana e via San Michele. Impatto tra una Dacia condotta da un uomo di circa sessant’anni ed una Fiat 600. Alla.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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