Incidente stradale scontro tra due autovetture | danneggiato un ponteggio

Martedì 12 maggio, nella zona di Città Giardino, si è verificato un incidente stradale tra due automobili. Durante lo scontro, un ponteggio vicino alla strada è stato danneggiato. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico.

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Un incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata di martedì 12 maggio, nella zona di Città Giardino. Due auto si sono scontrate all’altezza dell’incrocio tra via Col di Lana e via San Michele. Impatto tra una Dacia condotta da un uomo di circa sessant’anni ed una Fiat 600. Alla.🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incidente stradale, impatto tra due autovetture: donna trasportata in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di martedì 21 aprile, in viale Villafranca. Terni, incidente stradale: violento scontro tra due automobiliIncidente a Terni nella tarda mattinata di mercoledì 15 aprile, nella periferia sud della città. Argomenti più discussi: Incidente a Roma, scontro tra moto: morti due ventenni; Lorenzo e Gianluca morti a 22 anni nell'incidente di viale Marconi. Uno era amico di Gaia e Camilla; Scontro tra due moto a Roma, morti due ragazzi di 22 anni; Incidente in viale Lazio, un uomo di 36 anni muore nello scontro tra la sua moto e un'auto. Incidente stradale a Eboli, scontro tra moto e auto: muore un trentenne di Battipaglia ift.tt/zu1Nlb7 ift.tt/oYX9xj4 x.com Chi vince in uno scontro: Monster Girl o Volcanikka? reddit Scontro tra moto a Salerno, c’è un ferito: incidente stradale in via TorrioneIncidente stradale tra due moto in via Torrione a Salerno. Un uomo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale ... fanpage.it