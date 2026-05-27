Incidente stradale fatale Gaetano Esposito è morto al Cardarelli

Un incidente stradale avvenuto il 22 maggio in corso Garibaldi ad Afragola ha causato la morte di Gaetano Esposito, che era passeggero in moto. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e, nonostante i soccorsi, Esposito è deceduto presso l’ospedale Cardarelli. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Non ce l'ha fatta Gaetano Esposito coinvolto in un incidente stradale lo scorso 22 maggio mentre percorreva come passeggero in moto corso Garibaldi ad Afragola. Il 27enne era ricoverato nella terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, ma le ferite erano troppo gravi.Ferito invece lievemente. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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