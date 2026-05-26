Un giovane di 27 anni è morto dopo un incidente in moto avvenuto nella notte del 22 maggio ad Afragola. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati in grado di salvarlo. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi delle forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dello scontro.

Afragola piange la scomparsa di Gaetano Esposito, il 27enne coinvolto in un grave incidente stradale nella notte del 22 maggio. Dopo giorni di ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Napoli, il giovane non è riuscito a superare le gravi ferite riportate nell’impatto. Ad anticipare la notizia è Internapoli.it. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Gaetano si trovava a bordo di una moto guidata da un amico quando, intorno alle 2 di notte, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo lungo Corso Garibaldi, ad Afragola. L’impatto è stato violentissimo e le condizioni del 27enne sono apparse subito critiche. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Afragola, incidente in moto: Gaetano Esposito muore a 27 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Muore in moto a 27 anni, tragico incidente stradaleUn giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Calenzano, nel comune di Firenze, il 7 maggio 2026.

Incidente in piazza Carbonari: moto si spezza in due, muore ragazzo di 27 anniUn ragazzo di 27 anni ha perso la vita giovedì 21 maggio a causa di un incidente avvenuto in viale Marche, vicino a piazza Carbonari.

Si parla di: Afragola prega per Gaetano, il 27enne è in coma dopo l’incidente.

Gaetano Esposito morto ad Afragola: il 27enne non ce l’ha fatta dopo l’incidente in moto di venerdì sera a Corso GaribaldiPer ore Afragola aveva pregato. Sui social si rincorrevano i messaggi — Forza Gaetano, non mollare, Siamo tutti con te — mentre la comunità teneva il fiato sospeso aspettando notizie dall’Ospedale ... alphabetcity.it

Afragola prega per Gaetano, il 27enne è in coma dopo l’incidenteGaetano Esposito è ricoverato all’ospedale Cardarelli in seguito ad un grave incidente avvenuta ad Afragola. Venerdì sera il 27enne era bordo di una moto, guidata da un amico che ha perso il controllo ... internapoli.it