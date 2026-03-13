Incidente a via Salvator Rosa scontro tra due moto | c'è un ferito grave

Un incidente si è verificato in via Salvator Rosa coinvolgendo due moto. Nell’impatto, un uomo è rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale. La polizia è intervenuta sul luogo per i rilievi e per gestire la viabilità. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sull’identità delle persone coinvolte. La situazione resta sotto osservazione dalle autorità competenti.

Incidente stradale in via Salvator Rosa. Nell'impatto un uomo è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. I comitati: "Subito interventi sulla sicurezza stradale". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Grave incidente a Lipari, un ferito dopo uno scontro tra auto e moto: interviene l'elisoccorso Grave incidente in autostrada a Campegine: scontro tra due furgoni, un ferito graveQuesta mattina, intorno alle 9, due furgoni si sono scontrati in direzione Parma. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Salvator Rosa Temi più discussi: Tangenziale, incidente stradale: un ferito; Afragola: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato. - Napoli Village - Quotidiano di; Tangenziale, chiuso il tratto compreso tra Arenella e Corso Malta, verso Capodichino/autostrade; Tangenziale, trasportava 943 kg di rifiuti in un furgone: scatta il sequestro. Incidente a Napoli, due anziani travolti a Salvator Rosa: lui grave, lei è feritaDue anziani travolti da uno scooter mentre attraversano la strada in via Salvator Rosa. L'impatto è molto violento. Entrambi i pedoni sono scaraventati a terra, lui, 78 anni, batte la testa con una ... fanpage.it Scontro tra due auto in via Salvator Rosa, traffico impazzito per incidente al centro di NapoliScontro tra due auto in via Salvator Rosa a Napoli. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte di halloween, tra venerdì 31 ottobre e sabato 1 novembre, con la città affollata di turisti e ... fanpage.it Strade Di Napoli. Ludovico Einaudi · Luce. Via Salvator Rosa #stradedinapoli #napoli #reels #napolidavivere #streetvideography - facebook.com facebook