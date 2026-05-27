Incidente in moto ad Afragola Gaetano Esposito muore a 27 anni
Un giovane di 27 anni è morto dopo un incidente in moto avvenuto ad Afragola. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli il 22 maggio, giorno in cui si è verificato l'incidente. Le sue condizioni sono peggiorate nel corso dei giorni fino al decesso. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota.
Gaetano Esposito era ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli dallo scorso 22 maggio, data in cui era rimasto coinvolto nell'incidente. Il cuore del 27enne, purtroppo, ha smesso di battere nelle scorse ore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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