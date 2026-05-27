Incidente in moto ad Afragola Gaetano Esposito muore a 27 anni

Notizia in breve

Un giovane di 27 anni è morto dopo un incidente in moto avvenuto ad Afragola. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli di Napoli il 22 maggio, giorno in cui si è verificato l'incidente. Le sue condizioni sono peggiorate nel corso dei giorni fino al decesso. La dinamica dell'incidente non è ancora stata resa nota.